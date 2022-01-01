На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ





Про це



Так більшістю голосів ухвалили збори цих парафій. Вони звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням прийняти їх до складу Православної церкви України. Владика звернення задовольнив.



Батюшки, однак, не підтримали бажання своїх громад. Більш того: із воютинського храму прихильники московського священника, що не згодилися з більшістю, забрали з собою все, крім панахидного столика, залишивши голі стіни.



Це вже 6 парафій, які возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни росії проти України, і 87 всього після Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Вербної неділі громади Покрови Пресвятої Богородиці с. Воютин Луцького районного і Святої Трійці с. Старий Мосир Ковельського деканатів вийшли зі складу УПЦ (МП).Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії Православної Церкви України.Так більшістю голосів ухвалили збори цих парафій. Вони звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням прийняти їх до складу Православної церкви України. Владика звернення задовольнив.Батюшки, однак, не підтримали бажання своїх громад. Більш того: із воютинського храму прихильники московського священника, що не згодилися з більшістю, забрали з собою все, крім панахидного столика, залишивши голі стіни.Це вже 6 парафій, які возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни росії проти України, і 87 всього після Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.

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