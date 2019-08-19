У Луцьку поскаржилися на п'яного водія

Вчора, 18 квітня, близько 18-ї години, заявник повідомив поліції, що в 55-мікрорайоні Луцька виявив керманича у стані сп'яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні прибули за вказаною адресою, поспілкувалися з 58-річним водієм Mitsubishi, в якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння.Огляд у медичному закладі показав результат у 2,48 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.Тож на керманича-порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автомобіль доставили на спецмайданчик.Далі рішення — за судом.