У Луцьку поскаржилися на п'яного водія

У Луцьку поскаржилися на п'яного водія
Вчора, 18 квітня, близько 18-ї години, заявник повідомив поліції, що в 55-мікрорайоні Луцька виявив керманича у стані сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні прибули за вказаною адресою, поспілкувалися з 58-річним водієм Mitsubishi, в якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Огляд у медичному закладі показав результат у 2,48 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

Тож на керманича-порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автомобіль доставили на спецмайданчик.

Далі рішення — за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, алкоголь, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія хоче зрівняти із землею «Азовсталь», – СБУ
Сьогодні, 13:59
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Сьогодні, 13:45
У Луцьку поскаржилися на п'яного водія
Сьогодні, 13:39
Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта
Сьогодні, 13:27
На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
На Волині п'яного 37-річного водія ВАЗ намагалися тричі відкупити батьки. ФОТО На Волині п'яного 37-річного водія ВАЗ намагалися тричі відкупити батьки. ФОТО
18 квітень, 12:40
3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО 3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО
19 серпень, 2019, 16:25
За півроку волинські патрульні виявили майже півтисячі п'яних водіїв За півроку волинські патрульні виявили майже півтисячі п'яних водіїв
29 липень, 2019, 15:48
На Волині затримали водія, який «надихав» у 13 разів більше норми. ФОТО На Волині затримали водія, який «надихав» у 13 разів більше норми. ФОТО
26 червень, 2019, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія хоче зрівняти із землею «Азовсталь», – СБУ
Сьогодні, 13:59
 0
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Сьогодні, 13:45
 0
У Луцьку поскаржилися на п'яного водія
Сьогодні, 13:39
 0
Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта
Сьогодні, 13:27
 0
На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ
Сьогодні, 12:43
 0
Медіа
відео
1/8