Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона

Військовий несе дитину біля зруйнованого мосту в Ірпені

Картина «Мрію не знищити»

поспілкувалося з мисткинями, аби трохи більше дізнатися тих, хто щодня творить прекрасне, та розповісти своїм читачам.Ковельчанкапише картини вже понад десять років. Коли вперше взяла пензель у руки – не пам’ятає, але переконує: малювати почала раніше, ніж говорити. На щастя, дівчина ще в дитинстві зрозуміла, що мистецтво – це її покликання, тож навчальні заклади обрала відповідні.«Навчалася у ковельській художній школі, потім в Луцькому училищі культури і мистецтв. Малювала різне, майже все. Але зрештою зрозуміла, що найбільше подобається малювати людей, тобто писати портрети! Здавалося, що виходить навіть дуже схоже», - усміхаючись, пригадує Анна.Згодом почала свої роботи фотографувати і виставляти в мережу:«Тоді ще активно всі користувались «ВКонтакте». Було дуже багато відгуків, людям подобалось. Якраз тоді і з’явилися перші замовлення».Портрети художниця вважає своєю силою, однак картини створює не лише на полотні. Виявляється, Анна Дідіцька обожнює бити тату. І у цій справі вона не хотіла бути «самоучкою», тож наважилась на курси.«На тілі портрет поки не наб’ю, але щось невеличке – залюбки! Зараз, до речі, почала створювати патріотичні ескізи. Такі тату зараз неабияк популярні, і на теренах інтернету – вже багато прикладів, але хочеться щось унікальне пропонувати», – пояснює художниця.Щоправда, війна поділила життя кожного українця на «до» та «після». Історія Анни Дідіцької – теж не виняток, але «щоб не плакать» жінка продовжувала працювати.«Перші дні війни не хотілося нічого зовсім. Це все через шок. А згодом реабілітуєшся і розумієш, що праця навпаки дуже допомагає, бо можна нарешті відволіктися від цього негативу. До того ж, мене дуже мотивували та надихали ті люди, на яких фактично тримається Україна: наші захисники, політики, медики, рятувальники!» - ділиться Анна.Аби висловити свою повагу та неймовірну вдячність, художниця продовжила малювати! Мріє після перемоги створити невеличку виставку. Адже тепер серед написаних портретів з’явилися обличчя Зеленського, Залужного та Верещук.Ці роботи, каже, не продаються, принаймні поки. Наразі вони для власної колекції, але зізнається: портрет прем'єр-міністра Великої Британіївже хотіли придбати.Намалювала президента Зеленського та радника голови ОП Олексія Арестовича й художницяУродженка Старої Вижівки малює все життя. Спочатку майбутня художниця навчалася на вчителя образотворчого мистецтва у Володимирі-Волинському, згодом – на дизайнера інтер’єру в Києві. І вже з 2012 року улюблена справа почала приносити не лише задоволення, а й заробіток.«Обожнюю свою роботу, тому працюю весь час. Маю два синочки, але в декреті не була жодного разу», - усміхається художниця.Анна Грицюк красу творить всюди: і одяг, і стіни розписує.Війна внесла корективи у життя Анни, але є й незмінне – любов до мистецтва.«Перший час я була дуже розгублена, але водночас впевнена, що навіть у бомбосховище піду із пензлями! І коли збирала тривожну валізку, поклала пензлі… Я знала, що писатиму навіть в укритті. Продовжую робити те, що вмію. І це заспокоює», - ділиться Анна.Тепер у колекції Анни Грицюк – чимало картин саме на патріотичну тематику. Художниця зазначає, що дуже часто замовляють саме за кордон, тож роботи волинянки висітимуть у меріях в Італії та США зокрема.«На національні мотиви зараз дуже великий попит. Також українськими художниками більше почали цікавитися. Нам українцям чомусь завжди визнання та популярність даються дуже гіркою ціною», – зітхає майстриня.Своєю творчістю Анна ще й допомагає Збройним Силам України.«Я побачила, що збирають гроші на автівку для 14 бригади, а це ж наша, волинська! Написала картину і влаштувала лотерею в Інстаграмі. Номерки «продала» миттєво. Охочих було дуже багато, тому кілька разів навіть збільшувала кількість учасників. І ось за дві доби ми зібрали 10 тисяч гривень! А це якраз та сума, якої не вистачало для авто», - захоплено розповідає Анна Грицюк.На сторінці художниці в Інстаграмі серед безлічі картин також видніються портрети політиків, а саме: Глави державита радника голови Офісу президента«Я захотіла написати портрет Зеленського навіть не через війну. Приблизно 15 років тому я його вже писала, тому мені захотілося повторити. Якість, звісно, дуже відрізняється. До речі, ця робота в Тік-Тоці набрала 155 тисяч переглядів!» - усміхається Анна.Наступним був портрет Арестовича. Художниця зауважує: пан Олексій уже забрав свій подарунок із пошти. Тож тепер волинянка чекає на зворотній зв’язок.