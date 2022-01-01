Росія хоче зрівняти із землею «Азовсталь», – СБУ

Росія хоче зрівняти із землею «Азовсталь», – СБУ
Попри значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яка є у розпорядженні СБУ.

Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста. Тож рашисти готують тритонні «сюрпризи» з неба.

На записі: ростовський командир взводу загарбників, який перебуває за 4 кілометри від легендарної будівлі.

«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», – розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає:

«Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...».

Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі. Тож в нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти, – наголосили в СБУ.


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Теги: Азовсталь, Росія, СБУ
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