Зеленський має намір продовжити воєнний стан

Зеленський має намір продовжити воєнний стан
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану.

Про це повідомили на сайті українського парламенту.

Термін дії воєнного стану закінчується 25 квітня.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.

Після цього Рада продовжила воєнний стан ще на 30 днів.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

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Теги: воєнний стан, Зеленський
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Коментарі 1
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Ви серйозно?? З такими заголовками!
Зеленський хоче?
Що там вже занадто тепло на Волині стало ?
Прийдіть в себе якщо забули який день війна не з нашої вини, і що зроблено щоб вона не прийшла в той же Луцьк як прийшла в інших регіонах
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