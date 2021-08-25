На Сході загинув Герой з Луцького району

На Сході загинув Герой з Луцького району
У результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України на Сході загинув житель села Топільне 1984 року народження Андрій Георгійович Поліщук.

Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.

Солдат загинув 14 квітня, повідомили на сторінці села у Фейсбук.

"Він прагнув миру і загинув, захищаючи родину та Україну. Топільненська громада висловлює співчуття мамі, рідним, друзям, близьким загиблого. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати близької людини. Світла пам’ять про справжнього патріота, який віддав своє життя за Україну, її кращу долю навіки залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі.

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Теги: Андрій Поліщук, загинув, Схід, військовий, війна
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