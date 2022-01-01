Через брак людей росіяни примусово мобілізують на війну жителів Ізюма





Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму



За словами Людмили Денісової, загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій Харківської області саме через брак людських ресурсів.



Це вже не вперше ворог примусово мобілізовує українців задля використання людей у війні проти України. На території ОРДЛО чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.



"У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка", – зазначила Денісова.



Росіяни зухвало вриваються до помешкань жителів Ізюма та шукають там колишніх ветеранів АТО і громадських активістів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через брак сили, російські військові примусово мобілізовують мешканців тимчасово окупованого Ізюма Харківської області для участі у війні проти України.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людиниу своєму телеграм-каналі. За словами Людмили Денісової, загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій Харківської області саме через брак людських ресурсів.Це вже не вперше ворог примусово мобілізовує українців задля використання людей у війні проти України. На території ОРДЛО чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів."У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка", – зазначила Денісова.Росіяни зухвало вриваються до помешкань жителів Ізюма та шукають там колишніх ветеранів АТО і громадських активістів.

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