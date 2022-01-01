Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців

Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців
У вівторок, 19 квітня, відбувся п’ятий від початку повномасштабної війни обмін полоненими.

Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Усього 76 людей", – написала вона у фейсбуці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмін полоненими, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців
Сьогодні, 15:32
Через брак людей росіяни примусово мобілізують на війну жителів Ізюма
Сьогодні, 15:15
На Сході загинув Герой з Луцького району
Сьогодні, 14:53
На Запоріжжі розпочалися бої
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців
14 квітень, 15:08
На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ
Сьогодні, 12:43
Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка
Сьогодні, 12:35
Над Одесою знищили російський безпілотник-шпигун Над Одесою знищили російський безпілотник-шпигун
Сьогодні, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців
Сьогодні, 15:32
 0
Через брак людей росіяни примусово мобілізують на війну жителів Ізюма
Сьогодні, 15:15
 0
На Сході загинув Герой з Луцького району
Сьогодні, 14:53
 0
На Запоріжжі розпочалися бої
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8