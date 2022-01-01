Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців





Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.



"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Усього 76 людей", – написала вона у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 19 квітня, відбувся п’ятий від початку повномасштабної війни обмін полоненими.Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Усього 76 людей", – написала вона у фейсбуці

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