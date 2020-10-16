Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО

Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
У передпасхальний тиждень Волинська археологічна експедиція продовжила попередні археологічні дослідження унікальної споруди – Кафедрального Собору Святої Трійці – «Матері костелів» в історичній частині Луцька.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Восени 2021 року прослідкували фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму із архітектурними елементами а також амфіляду невідомих до сьогодні підземель під його вівтарною частиною.

А весною 2022 року підземелля очистили від сміття, облаштували повітряні продухи на місці проломів склепінь та зробили обміри, план і схему прив'язки.

Загалом опрацювали чотири підземні кімнати, які за рядом ознак (розміщення, планування, відсутність первісних вентиляційних шахт, розміщення виходів) найімовірніше є підвівтарною криптою Собору.

Нині знахідку законсервували, влаштували вентиляційні шахти зі збереженням можливості подальших масштабних археологічних досліджень.
Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО

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Теги: кафедральний храм, Луцьк, археологи
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