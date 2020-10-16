Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО





Про це на своїй Віктор Баюк.



Восени 2021 року прослідкували фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму із архітектурними елементами а також амфіляду невідомих до сьогодні підземель під його вівтарною частиною.



А весною 2022 року підземелля очистили від сміття, облаштували повітряні продухи на місці проломів склепінь та зробили обміри, план і схему прив'язки.



Загалом опрацювали чотири підземні кімнати, які за рядом ознак (розміщення, планування, відсутність первісних вентиляційних шахт, розміщення виходів) найімовірніше є підвівтарною криптою Собору.



Нині знахідку законсервували, влаштували вентиляційні шахти зі збереженням можливості подальших масштабних археологічних досліджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У передпасхальний тиждень Волинська археологічна експедиція продовжила попередні археологічні дослідження унікальної споруди – Кафедрального Собору Святої Трійці – «Матері костелів» в історичній частині Луцька.Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби УкраїниВосени 2021 року прослідкували фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму із архітектурними елементами а також амфіляду невідомих до сьогодні підземель під його вівтарною частиною.А весною 2022 року підземелля очистили від сміття, облаштували повітряні продухи на місці проломів склепінь та зробили обміри, план і схему прив'язки.Загалом опрацювали чотири підземні кімнати, які за рядом ознак (розміщення, планування, відсутність первісних вентиляційних шахт, розміщення виходів) найімовірніше є підвівтарною криптою Собору.Нині знахідку законсервували, влаштували вентиляційні шахти зі збереженням можливості подальших масштабних археологічних досліджень.

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