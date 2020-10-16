Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:49
У передпасхальний тиждень Волинська археологічна експедиція продовжила попередні археологічні дослідження унікальної споруди – Кафедрального Собору Святої Трійці – «Матері костелів» в історичній частині Луцька.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
Восени 2021 року прослідкували фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму із архітектурними елементами а також амфіляду невідомих до сьогодні підземель під його вівтарною частиною.
А весною 2022 року підземелля очистили від сміття, облаштували повітряні продухи на місці проломів склепінь та зробили обміри, план і схему прив'язки.
Загалом опрацювали чотири підземні кімнати, які за рядом ознак (розміщення, планування, відсутність первісних вентиляційних шахт, розміщення виходів) найімовірніше є підвівтарною криптою Собору.
Нині знахідку законсервували, влаштували вентиляційні шахти зі збереженням можливості подальших масштабних археологічних досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
Восени 2021 року прослідкували фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму із архітектурними елементами а також амфіляду невідомих до сьогодні підземель під його вівтарною частиною.
А весною 2022 року підземелля очистили від сміття, облаштували повітряні продухи на місці проломів склепінь та зробили обміри, план і схему прив'язки.
Загалом опрацювали чотири підземні кімнати, які за рядом ознак (розміщення, планування, відсутність первісних вентиляційних шахт, розміщення виходів) найімовірніше є підвівтарною криптою Собору.
Нині знахідку законсервували, влаштували вентиляційні шахти зі збереженням можливості подальших масштабних археологічних досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Археологи дослідили чотири підземні кімнати кафедрального храму Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців
Сьогодні, 15:32
На Сході загинув Герой з Луцького району
Сьогодні, 14:53
На Запоріжжі розпочалися бої
Сьогодні, 14:30
Медіа