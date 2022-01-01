Росія обстріляла Харків: є загиблі та поранені





Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у



"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.



Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється", - сказав Синєгубов.



Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.



За словами голови ОВА, українські бригади екстреної медичної допомоги "героїчно працюють у посиленому режимі".



Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю, оскільки інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.



Він також додав, що влада спільно із військовими розробляє план безпекових заходів до великодніх свят і попросив із розумінням поставитися до певних обмежень, про які обіцяв повідомити згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щонайменше три людини загинули та 16 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харкова 19 квітня.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram "Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється", - сказав Синєгубов.Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.За словами голови ОВА, українські бригади екстреної медичної допомоги "героїчно працюють у посиленому режимі".Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю, оскільки інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.Він також додав, що влада спільно із військовими розробляє план безпекових заходів до великодніх свят і попросив із розумінням поставитися до певних обмежень, про які обіцяв повідомити згодом.

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