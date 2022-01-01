Росія обстріляла Харків: є загиблі та поранені
Сьогодні, 16:30
Щонайменше три людини загинули та 16 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харкова 19 квітня.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.
Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється", - сказав Синєгубов.
Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.
За словами голови ОВА, українські бригади екстреної медичної допомоги "героїчно працюють у посиленому режимі".
Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю, оскільки інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.
Він також додав, що влада спільно із військовими розробляє план безпекових заходів до великодніх свят і попросив із розумінням поставитися до певних обмежень, про які обіцяв повідомити згодом.
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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.
Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється", - сказав Синєгубов.
Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.
За словами голови ОВА, українські бригади екстреної медичної допомоги "героїчно працюють у посиленому режимі".
Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю, оскільки інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.
Він також додав, що влада спільно із військовими розробляє план безпекових заходів до великодніх свят і попросив із розумінням поставитися до певних обмежень, про які обіцяв повідомити згодом.
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