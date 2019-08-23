На Запоріжжі російські окупанти викрали 155 мирних людей

Людмила Денiсова повідомила, що окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області.



Про це



У Запорізькій області зареєстрували 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими військовими.



Крім того, вона зазначила, що 86 заручників уже звільнено, проте у полоні залишається ще 69 людей.



Що відомо про викрадених:



- 34 представники місцевої влади (звільнено 24),

- 14 підприємців (звільнено 6),

- 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),

- 3 адвокати (звільнено 2),

- 2 журналісти (звільнені).



Людмила Денісова додала, що 18 квітня окупанти викрали 2 поліцейських і рятувальника.



"Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", – повідомила Денісова.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважена Верховної Ради України з прав людиниповідомила, що окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області.Про це йдеться на її Телеграм-каналі.У Запорізькій області зареєстрували 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими військовими.Крім того, вона зазначила, що 86 заручників уже звільнено, проте у полоні залишається ще 69 людей.- 34 представники місцевої влади (звільнено 24),- 14 підприємців (звільнено 6),- 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),- 3 адвокати (звільнено 2),- 2 журналісти (звільнені).Людмила Денісова додала, що 18 квітня окупанти викрали 2 поліцейських і рятувальника."Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", – повідомила Денісова.

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