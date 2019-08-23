На Запоріжжі російські окупанти викрали 155 мирних людей
Сьогодні, 17:32
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила, що окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області.
Про це йдеться на її Телеграм-каналі.
У Запорізькій області зареєстрували 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими військовими.
Крім того, вона зазначила, що 86 заручників уже звільнено, проте у полоні залишається ще 69 людей.
Що відомо про викрадених:
- 34 представники місцевої влади (звільнено 24),
- 14 підприємців (звільнено 6),
- 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),
- 3 адвокати (звільнено 2),
- 2 журналісти (звільнені).
Людмила Денісова додала, що 18 квітня окупанти викрали 2 поліцейських і рятувальника.
"Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", – повідомила Денісова.
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Про це йдеться на її Телеграм-каналі.
У Запорізькій області зареєстрували 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими військовими.
Крім того, вона зазначила, що 86 заручників уже звільнено, проте у полоні залишається ще 69 людей.
Що відомо про викрадених:
- 34 представники місцевої влади (звільнено 24),
- 14 підприємців (звільнено 6),
- 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),
- 3 адвокати (звільнено 2),
- 2 журналісти (звільнені).
Людмила Денісова додала, що 18 квітня окупанти викрали 2 поліцейських і рятувальника.
"Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", – повідомила Денісова.
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