На Запоріжжі російські окупанти викрали 155 мирних людей

На Запоріжжі російські окупанти викрали 155 мирних людей
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила, що окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області.

Про це йдеться на її Телеграм-каналі.

У Запорізькій області зареєстрували 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими військовими.

Крім того, вона зазначила, що 86 заручників уже звільнено, проте у полоні залишається ще 69 людей.

Що відомо про викрадених:

- 34 представники місцевої влади (звільнено 24),
- 14 підприємців (звільнено 6),
- 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),
- 3 адвокати (звільнено 2),
- 2 журналісти (звільнені).

Людмила Денісова додала, що 18 квітня окупанти викрали 2 поліцейських і рятувальника.

"Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", – повідомила Денісова.



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Теги: Росія, Запоріжжя, викрали людей
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