Нідерланди постачатимуть Україні бронетехніку

Марк Рютте заявив про рішення постачати Україні важке озброєння, в тому числі бронетехніку.



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"Під час розмови з Володимиром Зеленським міністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії.



Нідерланди будуть постачати Україні більш важку техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Нідерландівзаявив про рішення постачати Україні важке озброєння, в тому числі бронетехніку.Про це повідомляє "Європейська правда". "Під час розмови зміністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії.Нідерланди будуть постачати Україні більш важку техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.

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