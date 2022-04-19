Нідерланди постачатимуть Україні бронетехніку
Сьогодні, 17:37
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення постачати Україні важке озброєння, в тому числі бронетехніку.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Під час розмови з Володимиром Зеленським міністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії.
Нідерланди будуть постачати Україні більш важку техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.
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Про це повідомляє "Європейська правда".
"Під час розмови з Володимиром Зеленським міністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії.
Нідерланди будуть постачати Україні більш важку техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.
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