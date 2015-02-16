У «Дії» тепер можна оформити статус переселенця і отримати виплати

Від сьогодні у "Дії" можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи та отримати виплату від держави.Про це повідомивміністр цифрової трансформації.Можна отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що (або ж зняти готівку).Послуга в застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.Оновлюйте застосунок Дія, щоб скористатись послугою.