У «Дії» тепер можна оформити статус переселенця і отримати виплати
Сьогодні, 17:55
Від сьогодні у "Дії" можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи та отримати виплату від держави.
Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
Можна отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що (або ж зняти готівку).
Послуга в застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.
Оновлюйте застосунок Дія, щоб скористатись послугою.
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Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
Можна отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що (або ж зняти готівку).
Послуга в застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.
Оновлюйте застосунок Дія, щоб скористатись послугою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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