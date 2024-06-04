Працівники «Луцьктепла» віддали одноденний заробіток для ЗСУ: за ці гроші купили 30 бронежилетів





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Мер подякував директору Івану Скорупському та працівникам ДКП "Луцьктепло" за підтримку ініціативи.



Поліщук також зауважив, що минулого місяця працівники міської ради, ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал», ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» та КП «ЛПЕ» вже передали одноденний заробіток в розмірі майже 1,7 млн грн на потреби ЗСУ.



"Цього місяця по можливості продовжуємо", - написав міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДКП «Луцьктепло» передали одноденний заробіток на потреби ЗСУ. За ці кошти придбали 30 бронежилетів 6 класу. Згодом їх передадуть на передову для 14 ОМБр.Про це повідомив Луцький міський головаМер подякував директорута працівникам ДКП "Луцьктепло" за підтримку ініціативи.Поліщук також зауважив, що минулого місяця працівники міської ради, ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал», ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» та КП «ЛПЕ» вже передали одноденний заробіток в розмірі майже 1,7 млн грн на потреби ЗСУ."Цього місяця по можливості продовжуємо", - написав міський голова.

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