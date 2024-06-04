Працівники «Луцьктепла» віддали одноденний заробіток для ЗСУ: за ці гроші купили 30 бронежилетів
Сьогодні, 18:28
Працівники ДКП «Луцьктепло» передали одноденний заробіток на потреби ЗСУ. За ці кошти придбали 30 бронежилетів 6 класу. Згодом їх передадуть на передову для 14 ОМБр.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Мер подякував директору Івану Скорупському та працівникам ДКП "Луцьктепло" за підтримку ініціативи.
Поліщук також зауважив, що минулого місяця працівники міської ради, ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал», ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» та КП «ЛПЕ» вже передали одноденний заробіток в розмірі майже 1,7 млн грн на потреби ЗСУ.
"Цього місяця по можливості продовжуємо", - написав міський голова.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Мер подякував директору Івану Скорупському та працівникам ДКП "Луцьктепло" за підтримку ініціативи.
Поліщук також зауважив, що минулого місяця працівники міської ради, ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал», ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» та КП «ЛПЕ» вже передали одноденний заробіток в розмірі майже 1,7 млн грн на потреби ЗСУ.
"Цього місяця по можливості продовжуємо", - написав міський голова.
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