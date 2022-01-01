Російські військові готують низку псевдо-«референдумів» для «легалізації» окупаційних адміністрацій

Російські військові готують низку псевдо-«референдумів» у декількох регіонах України для «легалізації» окупаційних адміністрацій.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.Інформують, зокрема, що на окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на «референдумі» зі створення чергової псевдо-республіки «ХНР» та визнання окупаційної влади. Для цього залучили, зокрема, потужності друкарні у місті Нова Каховка (вул. Горького, 5а).Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих як «картинка» для російських ЗМІ. «Голосування» оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання «гуманітарної допомоги». Щоб отримати продуктовий пайок мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації.«Референдум» щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується також в місті Снігурівка (Миколаївська область). Мешканців закликають у визначений час прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої радита колишній головаВ окупованій Снігурівці Запорізької області розпочали перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення «пошти Росії», запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних.