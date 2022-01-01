У Польщі ксьондз під час служби дістав колонку і увімкнув «Ой, у лузі червона калина». ВІДЕО

У Польщі ксьондз під час служби дістав колонку і увімкнув «Ой, у лузі червона калина». ВІДЕО
Під час служби в одному з костелів Варшави священник увімкнув у колонці гімн українських січових стрільців. Відвідувачі храму підспівували.

Про це повідомили декілька телеграм-каналів, чимало користувачів фейсбуку, а також видання НВ.

У Варшаві у костелі Непорочного зачаття Діви Марії у Белянах відбулася своєрідна акція на підтримку України. Її влаштував ксьондз Войцех Дроздович під час великодьньо меси у понеділок, 18 квітня. Парафіяни хором заспівали гімн українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина». Цікаво, що до цієї акції ксьондз ретельно підготувався і завчасно надрукував для відвідувачів слова пісні.

Ксьондз увімкнув у колонці запис і сам із задоволенням, судячи з відео підспівував. У костелі прозвучав варіант пісні у виконанні Андрія Хливнюка та українських артистів.


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Теги: «Ой, у лузі червона калина», Польща, ксьондз, пісня
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