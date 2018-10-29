«Золота рибка»: у Луцьку браконьєр заплатить за 500 грамів риби майже 5 тисяч гривень
Сьогодні, 19:44
Учора, 18 квітня, Волинський рибоохоронний патруль зафіксував факт грубого порушення правил рибальства на річці Стир на вулиці Глушець у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Інформують, що про порушення повідомив небайдужий громадянин.
Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане місце події. Під час обстеження водного об’єкту виявили чоловіка, що ловив рибу сітним знаряддям лову. Порушники встиг впіймати 2 рибини білизни та 1 рибину ляща, загальною вагою 500 грамів.
Зрештою, фахівці нарахували шкоди за порушення природоохоронного законодавства на суму 4 947 грн. Таким чином за приблизними підрахунками порушник буде змушений заплатити за одну незаконно виловлену рибину, як за 1,5 грама золота.
«Рекомендуємо громадянам добре подумати перед тим, як іти на незаконну риболовлю, бо є можливість зловити «золоту рибку», - кажуть у рибоохоронному патрулі.
На порушника оформили адміністративний протоколи. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Знаряддя лову вилучили.
«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати про порушення правил рибальства за номером «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40. Одночасно нагадую, що реєстрація звернень громадян на «гарячу лінію» має встановлену законодавством процедуру. Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян» у зверненні має бути обов΄язково зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина-заявника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, тощо. Відповідно, якщо ви не хочете назвати таку інформацію – відомство не має змоги зафіксувати ваше звернення»,- повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Довідково:
Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів» в редакції КМУ від 06.10.2021. Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину білизни або ляща становить 1 649 грн.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Інформують, що про порушення повідомив небайдужий громадянин.
Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане місце події. Під час обстеження водного об’єкту виявили чоловіка, що ловив рибу сітним знаряддям лову. Порушники встиг впіймати 2 рибини білизни та 1 рибину ляща, загальною вагою 500 грамів.
Зрештою, фахівці нарахували шкоди за порушення природоохоронного законодавства на суму 4 947 грн. Таким чином за приблизними підрахунками порушник буде змушений заплатити за одну незаконно виловлену рибину, як за 1,5 грама золота.
«Рекомендуємо громадянам добре подумати перед тим, як іти на незаконну риболовлю, бо є можливість зловити «золоту рибку», - кажуть у рибоохоронному патрулі.
На порушника оформили адміністративний протоколи. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Знаряддя лову вилучили.
«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати про порушення правил рибальства за номером «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40. Одночасно нагадую, що реєстрація звернень громадян на «гарячу лінію» має встановлену законодавством процедуру. Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян» у зверненні має бути обов΄язково зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина-заявника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, тощо. Відповідно, якщо ви не хочете назвати таку інформацію – відомство не має змоги зафіксувати ваше звернення»,- повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Довідково:
Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів» в редакції КМУ від 06.10.2021. Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину білизни або ляща становить 1 649 грн.
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