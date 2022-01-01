У Луцьку школяр віддав свої подарункові гроші військовим





Про це Вікторія Пащенко у Фейсбуці.



За її словами, в Артема нещодавно був день народження, а подарункові гроші хлопчик вирішив віддати на потреби української армії.







"Добрий день! Тьотя Віка мене звати Артем!!! Вчора мені на день народження подарували кошти, я вирішив віддати їх на автобус для військових!!!!!! Передайте їм вітання від мене і скажіть, що я їх поважаю і бажаю перемоги", - йдеться в дописі Вікторії Пащенко.







Волонтерка також зазначила, що автобус треба викупити до завтра, 20 квітня, тож закликає небайдужих долучитися до збору коштів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школяр із Луцька приніс волонтерам тисячу гривень, аби ті придбали автобус для військових.Про це написала волонтеркау Фейсбуці.За її словами, в Артема нещодавно був день народження, а подарункові гроші хлопчик вирішив віддати на потреби української армії."Добрий день! Тьотя Віка мене звати Артем!!! Вчора мені на день народження подарували кошти, я вирішив віддати їх на автобус для військових!!!!!! Передайте їм вітання від мене і скажіть, що я їх поважаю і бажаю перемоги", - йдеться в дописі Вікторії Пащенко.Волонтерка також зазначила, що автобус треба викупити до завтра, 20 квітня, тож закликає небайдужих долучитися до збору коштів.

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