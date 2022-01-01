У Луцьку школяр віддав свої подарункові гроші військовим
Сьогодні, 20:26
Школяр із Луцька приніс волонтерам тисячу гривень, аби ті придбали автобус для військових.
Про це написала волонтерка Вікторія Пащенко у Фейсбуці.
За її словами, в Артема нещодавно був день народження, а подарункові гроші хлопчик вирішив віддати на потреби української армії.
"Добрий день! Тьотя Віка мене звати Артем!!! Вчора мені на день народження подарували кошти, я вирішив віддати їх на автобус для військових!!!!!! Передайте їм вітання від мене і скажіть, що я їх поважаю і бажаю перемоги", - йдеться в дописі Вікторії Пащенко.
Волонтерка також зазначила, що автобус треба викупити до завтра, 20 квітня, тож закликає небайдужих долучитися до збору коштів.
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Про це написала волонтерка Вікторія Пащенко у Фейсбуці.
За її словами, в Артема нещодавно був день народження, а подарункові гроші хлопчик вирішив віддати на потреби української армії.
"Добрий день! Тьотя Віка мене звати Артем!!! Вчора мені на день народження подарували кошти, я вирішив віддати їх на автобус для військових!!!!!! Передайте їм вітання від мене і скажіть, що я їх поважаю і бажаю перемоги", - йдеться в дописі Вікторії Пащенко.
Волонтерка також зазначила, що автобус треба викупити до завтра, 20 квітня, тож закликає небайдужих долучитися до збору коштів.
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