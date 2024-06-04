Українські воїни ліквідували ватажка «ЛНР»
Сьогодні, 20:46
Під час боїв біля Кремінної Луганської області українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної "ЛНР" Михайла Кіщика, позивний "Міша Чечен".
Про це пише ВВС Україна з посиланням на допис "голови уряду" "ЛНР" Сергія Козлова.
"Важкі новини з фронтів. Загинув патріот "ЛНР", підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", - написав Козлов.
За його словами, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. В ході бою з українськими військами командира "ЛНР" убили.
Довідка:
"Міша Чечен", уродженець Алчевська, став відомим у 2014 році, коли очолив один із козацьких батальйонів "Атаман", що воювали на боці "ЛНР".
Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон. А у 2016 році, коли ситуація на Донбасі була відносно стабільною, російська "Новая газета" у своєму розслідуванні називала підполковника Кіщика одним із організаторів сірих схем із постачання контрабанди через лінію зіткнення.
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Про це пише ВВС Україна з посиланням на допис "голови уряду" "ЛНР" Сергія Козлова.
"Важкі новини з фронтів. Загинув патріот "ЛНР", підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", - написав Козлов.
За його словами, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. В ході бою з українськими військами командира "ЛНР" убили.
Довідка:
"Міша Чечен", уродженець Алчевська, став відомим у 2014 році, коли очолив один із козацьких батальйонів "Атаман", що воювали на боці "ЛНР".
Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон. А у 2016 році, коли ситуація на Донбасі була відносно стабільною, російська "Новая газета" у своєму розслідуванні називала підполковника Кіщика одним із організаторів сірих схем із постачання контрабанди через лінію зіткнення.
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