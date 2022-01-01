На Сході українські воїни відбили три атаки ворога





Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.



"Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога", - йдеться в дописі.



Зауважують, що Збройні Сили України знищили 30 окупантів, 2 танки, 8 БТР/БМП, 2 артилерійські системи та один вертоліт.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 квітня, на сході України українські воїни відбили три атаки ворога та знищили тридцять окупантів.Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці."Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога", - йдеться в дописі.Зауважують, що Збройні Сили України знищили 30 окупантів, 2 танки, 8 БТР/БМП, 2 артилерійські системи та один вертоліт.Нагадаємо, українські воїни ліквідували ватажка «ЛНР».

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