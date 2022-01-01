На Сході українські воїни відбили три атаки ворога

На Сході українські воїни відбили три атаки ворога
Сьогодні, 19 квітня, на сході України українські воїни відбили три атаки ворога та знищили тридцять окупантів.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.

"Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога", - йдеться в дописі.

Зауважують, що Збройні Сили України знищили 30 окупантів, 2 танки, 8 БТР/БМП, 2 артилерійські системи та один вертоліт.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували ватажка «ЛНР».


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Теги: Втрати ворога
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