На Сході українські воїни відбили три атаки ворога
Сьогодні, 21:55
Сьогодні, 19 квітня, на сході України українські воїни відбили три атаки ворога та знищили тридцять окупантів.
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.
"Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога", - йдеться в дописі.
Зауважують, що Збройні Сили України знищили 30 окупантів, 2 танки, 8 БТР/БМП, 2 артилерійські системи та один вертоліт.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували ватажка «ЛНР».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.
"Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога", - йдеться в дописі.
Зауважують, що Збройні Сили України знищили 30 окупантів, 2 танки, 8 БТР/БМП, 2 артилерійські системи та один вертоліт.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували ватажка «ЛНР».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова
Сьогодні, 22:55
Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 19 квітня
Сьогодні, 22:30
На Сході українські воїни відбили три атаки ворога
Сьогодні, 21:55
Генсек ООН закликав встановити в Україні «великоднє перемир'я»
Сьогодні, 21:20
Українські воїни ліквідували ватажка «ЛНР»
Сьогодні, 20:46
Медіа