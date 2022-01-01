Генсек ООН закликав встановити в Україні «великоднє перемир'я»
Сьогодні, 21:20
Генсек ООН Антоніу Гутерріш 19 квітня закликав Росію та Україну припинити бойові дії з 21 по 24 квітня, щоб організувати великодню гуманітарну «тишу».
Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає "Громадське".
«Сьогодні я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у Страсний тиждень — починаючи з Страсного четверга і до Великодня 24 квітня, щоб дозволити низці гуманітарних коридорів відкритися», — сказав Гутерріш.
Він зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час цієї гуманітарної паузи. Організація, за словами генсека, вже надала детальні плани з гумдопомоги обом сторонам.
В ООН також вважають, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечної евакуації усіх цивільних з зони бойових дій та території, де вони можуть розпочатися.
«Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги… Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 15,7 мільйона — це приблизно 40 відсотків усіх українців, які ще залишилися в країні», — заявив генсек ООН.
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Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає "Громадське".
«Сьогодні я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у Страсний тиждень — починаючи з Страсного четверга і до Великодня 24 квітня, щоб дозволити низці гуманітарних коридорів відкритися», — сказав Гутерріш.
Він зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час цієї гуманітарної паузи. Організація, за словами генсека, вже надала детальні плани з гумдопомоги обом сторонам.
В ООН також вважають, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечної евакуації усіх цивільних з зони бойових дій та території, де вони можуть розпочатися.
«Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги… Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 15,7 мільйона — це приблизно 40 відсотків усіх українців, які ще залишилися в країні», — заявив генсек ООН.
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