Генсек ООН закликав встановити в Україні «великоднє перемир'я»

Антоніу Гутерріш 19 квітня закликав Росію та Україну припинити бойові дії з 21 по 24 квітня, щоб організувати великодню гуманітарну «тишу».



Про це він сказав у своєму відеозверненні,



«Сьогодні я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у Страсний тиждень — починаючи з Страсного четверга і до Великодня 24 квітня, щоб дозволити низці гуманітарних коридорів відкритися», — сказав Гутерріш.



Він зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час цієї гуманітарної паузи. Організація, за словами генсека, вже надала детальні плани з гумдопомоги обом сторонам.



В ООН також вважають, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечної евакуації усіх цивільних з зони бойових дій та території, де вони можуть розпочатися.



«Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги… Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 15,7 мільйона — це приблизно 40 відсотків усіх українців, які ще залишилися в країні», — заявив генсек ООН.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генсек ООН19 квітня закликав Росію та Україну припинити бойові дії з 21 по 24 квітня, щоб організувати великодню гуманітарну «тишу».Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає "Громадське".«Сьогодні я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у Страсний тиждень — починаючи з Страсного четверга і до Великодня 24 квітня, щоб дозволити низці гуманітарних коридорів відкритися», — сказав Гутерріш.Він зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час цієї гуманітарної паузи. Організація, за словами генсека, вже надала детальні плани з гумдопомоги обом сторонам.В ООН також вважають, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечної евакуації усіх цивільних з зони бойових дій та території, де вони можуть розпочатися.«Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги… Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 15,7 мільйона — це приблизно 40 відсотків усіх українців, які ще залишилися в країні», — заявив генсек ООН.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію