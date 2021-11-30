На Волині п'яний водій фури пропонував поліції хабар

На Волині п'яний водій фури пропонував поліції хабар
На Волині водій вантажівки у стані сп'яніння пропонував патрульним 100 євро.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 19 квітня, близько 14-ї години, патрульні отримали повідомлення про порушника на одній з автодоріг міжнародного значення. Заявник повідомив, що водій вантажівки Volvo FH керує у стані спяніння.

Поліцейські зупинили вказаний транспортний засіб, а у 48-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Останній відмовився від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп'яніння, а з метою уникнення відповідальності пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 100 євро.
На Волині п'яний водій фури пропонував поліції хабар

Кермувальника неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він не реагував та поклав грошові кошти в багажник службового авто.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а транспортний засіб доставили на спецмайданчик.

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Теги: Волинь, водій, патрульна поліція, хабар
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