Росія скинула потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі». ОНОВЛЕНО





Про це пише у Сергій Тарута.



"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.



Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що



Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко



“Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі", під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій будівлі лікарні”, — написав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська РФ скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі.Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини""Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби. Проте радник мера Маріуполя спростував інформацію про те, що у лікарні біля "Азовсталі" ховалися люди.“Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі", під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій будівлі лікарні”, — написав він.

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