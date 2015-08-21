Росія скинула потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі». ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:04
Війська РФ скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі.
Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута.
"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.
Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.
Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію про те, що у лікарні біля "Азовсталі" ховалися люди.
“Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі", під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій будівлі лікарні”, — написав він.
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Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута.
"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута.
Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.
Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію про те, що у лікарні біля "Азовсталі" ховалися люди.
“Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі", під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій будівлі лікарні”, — написав він.
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