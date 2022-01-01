Кількість біженців з України через російське вторгнення сягає майже 5 мільйонів





Про це свідчать дані



Станом на 18 квітня, країну залишили вже 4 980 589 людей.



Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (понад 2,8 млн) та Румунії (майже 750,7 тисячі).



Угорщина прийняла майже 465,6 тис. осіб, Молдова - понад 425 тис. осіб, Словаччина - майже 339,7 тис. осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 5 мільйонів українців виїхали за кордон з початку російського вторгнення.Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).Станом на 18 квітня, країну залишили вже 4 980 589 людей.Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (понад 2,8 млн) та Румунії (майже 750,7 тисячі).Угорщина прийняла майже 465,6 тис. осіб, Молдова - понад 425 тис. осіб, Словаччина - майже 339,7 тис. осіб.

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