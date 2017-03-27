На Запоріжжі розпочалися бої





Про це Анатолій Куртєв.



За його словами, ворог зосередився у визначених районах області. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії на напрямку Покровське-Гуляйполе.



Тим часом обласний центр готується до оброни. У Запоріжжі підрозділи тактичної групи патрулюють блокпости та охороняють важливі об’єкти.



"Патрульна поліція міста та поліція охорони продовжують стежити за громадським порядком. За час комендантської години вони затримали 20 осіб. З них 17 чоловіків, їм вручено повістки", – сказав Анатолій Куртєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області розпочалися інтенсивніші бої з російськими окупантами. Більше того, загарбники країни-агресорки Російської Федерації готуються до провокацій на Великдень. За попередньою інформацією, російська армія планує обстріляти храми Запорізької області.Про це розповів секретар Запорізької міської радиЗа його словами, ворог зосередився у визначених районах області. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії на напрямку Покровське-Гуляйполе.Тим часом обласний центр готується до оброни. У Запоріжжі підрозділи тактичної групи патрулюють блокпости та охороняють важливі об’єкти."Патрульна поліція міста та поліція охорони продовжують стежити за громадським порядком. За час комендантської години вони затримали 20 осіб. З них 17 чоловіків, їм вручено повістки", – сказав Анатолій Куртєв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію