 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта

Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта
Волинянин Андрій Франчак здобув фах ветеринара, бо дуже любив тварин, а коли почалася війна 24 лютого, його призвали на посаду старшого бойового медика роти забезпечення 100 окремої бригади територіальної оборони.

Про це розповідають на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині.

Журналіст Сергій Хомінський розповідає, що свого часу юнак закінчив фаховий коледж у Рожищі, а згодом – і Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

Працювати за фахом дипломований фахівець поїхав аж на Черкащину – в козацьке село Скориківка, що під Золотоношею. Перед Новим – 2022-им – роком Андрій таки вирішив «на зиму» повернутися до мами в Луцьк (восени родина втратила тата – Анатолія Франчака).

У ніч проти драматичного 24 лютого чоловікові не спалося: тож уже на світанку він збагнув – почалася війна. Нашвидкоруч склавши найнеобхідніше у невеличкий наплічник і сховавши за пазуху футляр із сопілкою, чоловік вирушив до військкомату. Звідти його і призвали на посаду старшого бойового медика роти забезпечення 100 окремої бригади територіальної оборони.

«Із сопілкою не розлучився, бо розумів – без музики не зможе навіть на війні. Закохався ж у це мистецтво ще за часів дитинства, відвідуючи заняття у луцькому Палаці учнівської молоді. Андрій досі із вдячністю згадує свого тамтешнього викладача Сергія Панасовича, а також фільм українського режисера Леоніда Бикова «В бій ідуть тільки «старики»», на мелодіях з якого – «Смуглянка» та «Ніч яка місячна» – свого часу опановував нотну грамоту», - йдеться у дописі.

«Коли душа просить – тоді граю. І коли сумно, і коли радісно. Звуки сопілки неначе очищають душу», – розповідає Андрій Франчак.

Проте й військова справа для «Маестро» 100 ОБрТрО не така вже й чужа. Адже ветеринар-сопілкар є ще й активним учасником європейського руху історичних реконструкторів. Особливо до вподоби Андрієві період XIII-XIV століть (це, зокрема, часи розквіту Волинсько-Галицького князівства та побудови Луцького замку).

З останніх великих подій для волинянина – участь в історичній реконструкції на теренах Польщі Грюнвальдської битви.

«Нині ж Андрій допомагає бойовим побратимам боротися із вічними солдатськими напастями – застудами та «вірусками». І не одними лишень пігулками та мікстурами. Неабиякий оздоровчий ефект також мають… фірмові сопілкарські мелодії «від Франчака», - йдеться у повідомленні.
Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта

Нещодавно ж волинський «Маестро» акомпанував переможниці пісенного конкурсу «Євробачення» Руслані Лижичко, яка виступала перед бійцями 100 ОБрТрО. «Ой у лузі червона калина» у виконанні дуету Франчак-Лижичко зірвала оплески стоячи глядачів-слухачів у військовій формі.

Старший брат Андрія – Василь, архітектор за фахом – також служить у ТрО – у столиці, в інженерно-саперному підрозділі.

А ще воїн-сопілкар Андрій Франчак стверджує, що точно знає, чим закінчиться нинішня війна. Примруживши очі й витримавши невеличку паузу він впевнено каже: «Все буде Україна!».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Андрій Франчак, лікар, ветеринар, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ
Сьогодні, 12:43
Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка
Сьогодні, 12:35
Над Одесою знищили російський безпілотник-шпигун
Сьогодні, 12:11
Росія пошкодила високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, – ОВА
Сьогодні, 11:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Сьогодні, 13:45
У Луцьку поскаржилися на п'яного водія
Сьогодні, 13:39
Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта
Сьогодні, 13:27
На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ
Сьогодні, 12:43
Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Перша пересадка нирки у луцькій лікарні: медик розповів подробиці та чи будуть ще такі операції Перша пересадка нирки у луцькій лікарні: медик розповів подробиці та чи будуть ще такі операції
07 квітень, 14:48
Лікар з Луцька виграв 200 тисяч у телевізійному шоу. ВІДЕО Лікар з Луцька виграв 200 тисяч у телевізійному шоу. ВІДЕО
02 грудень, 2021, 10:50
На Волині п`яний лікар за кермом пропонував патрульним 250 доларів На Волині п`яний лікар за кермом пропонував патрульним 250 доларів
08 жовтень, 2021, 11:58
Справа волинського гінеколога, який займався сутенерством: чим завершилось розслідування Справа волинського гінеколога, який займався сутенерством: чим завершилось розслідування
02 серпень, 2021, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія хоче зрівняти із землею «Азовсталь», – СБУ
Сьогодні, 13:59
 0
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Сьогодні, 13:45
 0
У Луцьку поскаржилися на п'яного водія
Сьогодні, 13:39
 0
Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта
Сьогодні, 13:27
 0
На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ
Сьогодні, 12:43
 0
Медіа
відео
1/8