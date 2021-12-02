Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта

Андрій Франчак здобув фах ветеринара, бо дуже любив тварин, а коли почалася війна 24 лютого, його призвали на посаду старшого бойового медика роти забезпечення 100 окремої бригади територіальної оборони.



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Журналіст Сергій Хомінський розповідає, що свого часу юнак закінчив фаховий коледж у Рожищі, а згодом – і Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.



Працювати за фахом дипломований фахівець поїхав аж на Черкащину – в козацьке село Скориківка, що під Золотоношею. Перед Новим – 2022-им – роком Андрій таки вирішив «на зиму» повернутися до мами в Луцьк (восени родина втратила тата – Анатолія Франчака).



У ніч проти драматичного 24 лютого чоловікові не спалося: тож уже на світанку він збагнув – почалася війна. Нашвидкоруч склавши найнеобхідніше у невеличкий наплічник і сховавши за пазуху футляр із сопілкою, чоловік вирушив до військкомату. Звідти його і призвали на посаду старшого бойового медика роти забезпечення 100 окремої бригади територіальної оборони.



«Із сопілкою не розлучився, бо розумів – без музики не зможе навіть на війні. Закохався ж у це мистецтво ще за часів дитинства, відвідуючи заняття у луцькому Палаці учнівської молоді. Андрій досі із вдячністю згадує свого тамтешнього викладача Сергія Панасовича, а також фільм українського режисера Леоніда Бикова «В бій ідуть тільки «старики»», на мелодіях з якого – «Смуглянка» та «Ніч яка місячна» – свого часу опановував нотну грамоту», - йдеться у дописі.



«Коли душа просить – тоді граю. І коли сумно, і коли радісно. Звуки сопілки неначе очищають душу», – розповідає Андрій Франчак.



Проте й військова справа для «Маестро» 100 ОБрТрО не така вже й чужа. Адже ветеринар-сопілкар є ще й активним учасником європейського руху історичних реконструкторів. Особливо до вподоби Андрієві період XIII-XIV століть (це, зокрема, часи розквіту Волинсько-Галицького князівства та побудови Луцького замку).



З останніх великих подій для волинянина – участь в історичній реконструкції на теренах Польщі Грюнвальдської битви.



«Нині ж Андрій допомагає бойовим побратимам боротися із вічними солдатськими напастями – застудами та «вірусками». І не одними лишень пігулками та мікстурами. Неабиякий оздоровчий ефект також мають… фірмові сопілкарські мелодії «від Франчака», - йдеться у повідомленні.



Нещодавно ж волинський «Маестро» акомпанував переможниці пісенного конкурсу «Євробачення» Руслані Лижичко, яка виступала перед бійцями 100 ОБрТрО. «Ой у лузі червона калина» у виконанні дуету Франчак-Лижичко зірвала оплески стоячи глядачів-слухачів у військовій формі.



Старший брат Андрія – Василь, архітектор за фахом – також служить у ТрО – у столиці, в інженерно-саперному підрозділі.



А ще воїн-сопілкар Андрій Франчак стверджує, що точно знає, чим закінчиться нинішня війна. Примруживши очі й витримавши невеличку паузу він впевнено каже: «Все буде Україна!».

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