Над Одесою знищили російський безпілотник-шпигун
Сьогодні, 12:11
Бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ знищили 19 квітня ворожий БПЛА "Орлан-10"над Одесою.
Про це повідомили в службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
"Зранку 19 квітня воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних cил Збройних cил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
"Зранку 19 квітня воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних cил Збройних cил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.
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