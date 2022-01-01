Над Одесою знищили російський безпілотник-шпигун





Про це



"Зранку 19 квітня воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних cил Збройних cил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ знищили 19 квітня ворожий БПЛА "Орлан-10"над Одесою.Про це повідомили в службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"."Зранку 19 квітня воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних cил Збройних cил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.

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