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Над Одесою знищили російський безпілотник-шпигун

Над Одесою знищили російський безпілотник-шпигун
Бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ знищили 19 квітня ворожий БПЛА "Орлан-10"над Одесою.

Про це повідомили в службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Зранку 19 квітня воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних cил Збройних cил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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