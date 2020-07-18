У «Ягодині» службовий пес «винюхав» в італійця наркотичну речовину

У «Ягодині» службовий пес «винюхав» в італійця наркотичну речовину
Службовий пес Барні знову відзначився. Він допоміг митникам та прикордонникам виявити підозрілу речовину рослинного походження темно-зеленого кольору. Дуже схожу на канабіс траву загальною вагою брутто 500 грам намагався перемістити через кордон громадянин Італії.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

Чоловік виїжджав з України як пасажир легкового авто, що скористався "зеленим коридором" міжнародного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Спрацювання службового собаки стало підставою поглибленого митного огляду його наплічника. Заборонені до переміщення знахідки містились у скляних банках та гріндері, загорнутих у шкарпетки.

Крім того, у пачці "Мальборо" дві цигарки містили таку ж "начинку" темно-зеленого кольору. Усі речовини вилучені та передані на експертизу.
У «Ягодині» службовий пес «винюхав» в італійця наркотичну речовину

Іноземець оправдовувався, що не відав про заборону таких речовин в Україні. Однак, як відомо, незнання закону не звільняє від відповідальності. За цим фактом правоохоронцям надіслано повідомлення про вчинення правопорушення, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 305 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, Ягодин, наркотики
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