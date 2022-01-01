 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія пошкодила високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, – ОВА

Росія пошкодила високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, – ОВА
Росіянами пошкоджено високовольтну лінію – знеструмлені 215 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується», – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Також він зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.

Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових
Сьогодні, 10:50
Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні
Сьогодні, 10:42
У Луцьку виготовляють сублімовану їжу, яку відправляють на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
Ніч у регіонах: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України
Сьогодні, 09:03
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пограбували квартиру
Сьогодні, 11:16
Росія пошкодила високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, – ОВА
Сьогодні, 11:00
У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових
Сьогодні, 10:50
Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні
Сьогодні, 10:42
На Волині злодій побив 52-річного чоловіка та пограбував його
Сьогодні, 10:09
Схожі новини
У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових
Сьогодні, 10:50
Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні
Сьогодні, 10:42
У Луцьку виготовляють сублімовану їжу, яку відправляють на передову. ВІДЕО У Луцьку виготовляють сублімовану їжу, яку відправляють на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
Ніч у регіонах: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України Ніч у регіонах: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України
Сьогодні, 09:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пограбували квартиру
Сьогодні, 11:16
 0
Росія пошкодила високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, – ОВА
Сьогодні, 11:00
 0
У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових
Сьогодні, 10:50
 0
Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні
Сьогодні, 10:42
 0
На Волині злодій побив 52-річного чоловіка та пограбував його
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8