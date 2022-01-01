У Луцьку виготовляють сублімовану їжу, яку відправляють на передову. ВІДЕО





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«Страви зазвичай ідуть по 90-100 грамів у сухому варіанті, якщо ми говоримо про кашу. Якщо про першу страву, борщ чи суп, то вона йде по 50-60 грамів, а в готовому варіанті, коли її заливаєш окропом, то це 350-400 мілілітрів», – розповіла Юлія Ютовець, яка займається виробництвом субліматів.



Компанії в Україні, які роблять сублімовану їжу, можна перерахувати на пальцях. Одна з таких – у Луцьку. Розпочинали, кажуть, із сушених яблук, а нині на вибір із десяток різних страв.



«Сушимо самі м’ясо, моркву, буряк, цибулю. Часник, все», – розповіли у компанії-виробнику.



Саме завдяки правильному сушінню продуктів у результаті отримуємо меншу кількість їжі, але не менш смачної. Для початку продукти нарізають, відварюють, а потім сушать у спеціальній шафі.



Наприклад, із сорока кілограмів сирого курячого філе виходить п’ять-сім сублімованого. Сушіння відбувається в середньому при температурі 50 градусів і триває від чотирьох до семи годин. Усе залежить від продукту. Наприклад, морква і буряк сушаться до семи годин. М’ясо – до п’яти.



«Капуста сушиться трошки довше, тому що вона нарізається і відварюється, тому вона мокріша. Вона сушиться 9-10 годин. Цибуля сушиться півтори-дві години», – пояснює працівниця компанії.



У пакети засипають такий об’єм сухої суміші, яким можна повноцінно наїстися. До основних складників додають сіль та спеції. Далі пакетик запаковують. До слова, цей же зіп-пакет слугує і тарою для приготовленої їжі. У цьому ще одна перевага субліматів.



Асортимент страв досить широкий. Це картопля, гречка, плов, горох., різні види борщів та супів. Усе для того, аби можна було компонувати страви і готувати різне меню на кілька днів. Сублімована їжа – порятунок для військових. Це швидко, зручно і смачно.



Найбільше замовлень зараз саме на передову. Усі страви стараються робити з м’ясом, щоб було ситніше. Фаворитом виступають гречана каша з м’ясом і червоний борщ. Їх просять найбільше.



Сублімати переважно передають туди, де важко повноцінно харчуватися. З останніх відправок – це схід, зокрема Маріуполь та Київщина. Нині зробили фіксовану вартість на кожну позицію – 47 гривень. Але для захисників роблять знижки.



Загалом же до війни ціни на сублімати становили близько 50 гривень. Тепер можемо спостерігати значний ріст. Через війну у роботі компаній виникли проблеми. Адже чимало інгредієнтів купували за кордоном. Зокрема луцькі виробники субліматів основу деяких страв – картопляні пластівці – брали у Білорусі. Тепер вже у Європі. Ще частину інгредієнтів купували у Харкові та Києві. Через бойові дії деякий час виробники не працювали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сублімати, або ж їжа тривалого зберігання, – новий напрямок у харчуванні. В Україні він не такий популярний, як в Америці, але також з’являється на полицях супермаркетів. Сублімована їжа – це ідеальний варіант для тих, хто завжди в дорозі. Основний плюс таких продуктів – довго зберігаються і швидко готуються.Про це пише 12 канал «Страви зазвичай ідуть по 90-100 грамів у сухому варіанті, якщо ми говоримо про кашу. Якщо про першу страву, борщ чи суп, то вона йде по 50-60 грамів, а в готовому варіанті, коли її заливаєш окропом, то це 350-400 мілілітрів», – розповіла, яка займається виробництвом субліматів.Компанії в Україні, які роблять сублімовану їжу, можна перерахувати на пальцях. Одна з таких – у Луцьку. Розпочинали, кажуть, із сушених яблук, а нині на вибір із десяток різних страв.«Сушимо самі м’ясо, моркву, буряк, цибулю. Часник, все», – розповіли у компанії-виробнику.Саме завдяки правильному сушінню продуктів у результаті отримуємо меншу кількість їжі, але не менш смачної. Для початку продукти нарізають, відварюють, а потім сушать у спеціальній шафі.Наприклад, із сорока кілограмів сирого курячого філе виходить п’ять-сім сублімованого. Сушіння відбувається в середньому при температурі 50 градусів і триває від чотирьох до семи годин. Усе залежить від продукту. Наприклад, морква і буряк сушаться до семи годин. М’ясо – до п’яти.«Капуста сушиться трошки довше, тому що вона нарізається і відварюється, тому вона мокріша. Вона сушиться 9-10 годин. Цибуля сушиться півтори-дві години», – пояснює працівниця компанії.У пакети засипають такий об’єм сухої суміші, яким можна повноцінно наїстися. До основних складників додають сіль та спеції. Далі пакетик запаковують. До слова, цей же зіп-пакет слугує і тарою для приготовленої їжі. У цьому ще одна перевага субліматів.Асортимент страв досить широкий. Це картопля, гречка, плов, горох., різні види борщів та супів. Усе для того, аби можна було компонувати страви і готувати різне меню на кілька днів. Сублімована їжа – порятунок для військових. Це швидко, зручно і смачно.Найбільше замовлень зараз саме на передову. Усі страви стараються робити з м’ясом, щоб було ситніше. Фаворитом виступають гречана каша з м’ясом і червоний борщ. Їх просять найбільше.Сублімати переважно передають туди, де важко повноцінно харчуватися. З останніх відправок – це схід, зокрема Маріуполь та Київщина. Нині зробили фіксовану вартість на кожну позицію – 47 гривень. Але для захисників роблять знижки.Загалом же до війни ціни на сублімати становили близько 50 гривень. Тепер можемо спостерігати значний ріст. Через війну у роботі компаній виникли проблеми. Адже чимало інгредієнтів купували за кордоном. Зокрема луцькі виробники субліматів основу деяких страв – картопляні пластівці – брали у Білорусі. Тепер вже у Європі. Ще частину інгредієнтів купували у Харкові та Києві. Через бойові дії деякий час виробники не працювали.

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