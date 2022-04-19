Ніч у регіонах: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України





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Харків: всю ніч знову тривоги та обстріли окупантами житлових районів. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули.



Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.



Луганщина: найгарячіше у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. За вчора 4 людини загинуло, 9 поранених.



Донеччина: Обстріли з артилерії та градів Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.



За добу 4 загиблих, 5 поранених.



Маріуполь – без змін.



Дніпропетровщина: крім повітряних тривог вночі, обстріли з "Градів" населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок спокійно.



Херсонщина: вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ).



Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.



Миколаївська область: вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті – пожежа у житловому будинку. Велика кількість нездетанованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.



Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка.



Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.



Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

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