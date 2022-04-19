Ніч у регіонах: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України
Сьогодні, 09:03
У ніч на 19 квітня тривали обстріли Харкова, точилися бої в Луганській та Донецькій областях, Миколаїв обстріляли із РСЗВ, Дніпропетровську область – з "Градів", по всій Херсонській області працювала артилерія.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані голів регіонів станом на 8-му ранку вівторка 19 квітня, головне управління ДСНС у Миколаївській області
Харків: всю ніч знову тривоги та обстріли окупантами житлових районів. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули.
Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.
Луганщина: найгарячіше у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. За вчора 4 людини загинуло, 9 поранених.
Донеччина: Обстріли з артилерії та градів Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.
За добу 4 загиблих, 5 поранених.
Маріуполь – без змін.
Дніпропетровщина: крім повітряних тривог вночі, обстріли з "Градів" населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок спокійно.
Херсонщина: вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ).
Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.
Миколаївська область: вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті – пожежа у житловому будинку. Велика кількість нездетанованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.
Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка.
Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані голів регіонів станом на 8-му ранку вівторка 19 квітня, головне управління ДСНС у Миколаївській області
Харків: всю ніч знову тривоги та обстріли окупантами житлових районів. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули.
Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.
Луганщина: найгарячіше у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. За вчора 4 людини загинуло, 9 поранених.
Донеччина: Обстріли з артилерії та градів Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.
За добу 4 загиблих, 5 поранених.
Маріуполь – без змін.
Дніпропетровщина: крім повітряних тривог вночі, обстріли з "Градів" населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок спокійно.
Херсонщина: вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ).
Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.
Миколаївська область: вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті – пожежа у житловому будинку. Велика кількість нездетанованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.
Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка.
Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
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