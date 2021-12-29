У Telegram усі повідомлення каналів українською мають кнопку перекладу

Усі повідомлення загальнодоступних каналів Telegram українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням.Про це повідомив засновник соцмережі Павло Дуров, - пише "Економічна правда".Він зазначив, що у новому оновленні соцмережі є більша кількість мов для перекладів повідомлень (щоб включити кнопку "Перекласти", потрібно перейти до "Налаштування" - "Мови").За його словами, Telegram став основним джерелом інформації з України і він сподівається, що інструменти, що надаються, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів.