У Telegram усі повідомлення каналів українською мають кнопку перекладу

У Telegram усі повідомлення каналів українською мають кнопку перекладу
Усі повідомлення загальнодоступних каналів Telegram українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням.

Про це повідомив засновник соцмережі Павло Дуров, - пише "Економічна правда".

Він зазначив, що у новому оновленні соцмережі є більша кількість мов для перекладів повідомлень (щоб включити кнопку "Перекласти", потрібно перейти до "Налаштування" - "Мови").

За його словами, Telegram став основним джерелом інформації з України і він сподівається, що інструменти, що надаються, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів.

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Теги: телеграм, світ, технології
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