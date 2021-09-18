Кріштіану Роналду повідомив про смерть сина

Кріштіану Роналду повідомив про смерть сина
Відомий у всьому світі футболіст, володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду повідомив про смерть сина.

Футболіст з дружиною Джорджиною Родрігес чекали двійню, - пише Главком.

Син зірки світового футболу Кріштіану Роналду помер під час народження.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес чекали двійню. Дівчинка при пологах вижила.

«З глибоким жалем повідомляємо, що наш хлопчик покинув нас. Це величезний біль, який можуть зазнати батьки. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент з надією та щастям. Ми дякуємо медичному персоналу за їхню турботу та підтримку. Ми спустошені цією втратою і просимо про конфіденційність приватного життя в цей скрутний час. Наш малюк, ти, ти наш ангел. Ми завжди будемо любити тебе», – йдеться у відкритому листі.

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Теги: футбол, світ, смерть
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