Командир морпіхів звернувся до Папи Римського: просить врятувати людей з Маріуполя
Сьогодні, 17:45
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.
Про це пише Українська правда з посиланням на лист Волини.
В листі військовий закликав Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".
"Ваша Святосте, Папо Франциску!
Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву.
Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.
Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.
Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.
В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі",- наголосив у листі Волина.
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти заявив, що звертається по допомогу до Понтифіка, аби допоміг врятувати людей з оточеного Маріуполя.
"Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", - наголосив український військовий.
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Про це пише Українська правда з посиланням на лист Волини.
В листі військовий закликав Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".
"Ваша Святосте, Папо Франциску!
Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву.
Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.
Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.
Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.
В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі",- наголосив у листі Волина.
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти заявив, що звертається по допомогу до Понтифіка, аби допоміг врятувати людей з оточеного Маріуполя.
"Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", - наголосив український військовий.
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