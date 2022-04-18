Командир морпіхів звернувся до Папи Римського: просить врятувати людей з Маріуполя

Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.



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В листі військовий закликав Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".



"Ваша Святосте, Папо Франциску!



Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву.



Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.



Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.



Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.



В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі",- наголосив у листі Волина.



Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти заявив, що звертається по допомогу до Понтифіка, аби допоміг врятувати людей з оточеного Маріуполя.



"Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", - наголосив український військовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майорнаписав листау, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.Про це пише Українська правда з посиланням на лист Волини.В листі військовий закликав Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани"."Ваша Святосте, Папо Франциску!Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву.Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі",- наголосив у листі Волина.Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти заявив, що звертається по допомогу до Понтифіка, аби допоміг врятувати людей з оточеного Маріуполя."Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", - наголосив український військовий.

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