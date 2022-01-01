Від ракетного обстрілу у Львові постраждав трирічний переселенець з Харкова. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Артем. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає.
"Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати", - сказав Садовий.
Сьогодні, 18 квітня, близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих. Наймолодшому загиблому - 30 років.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає.
"Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати", - сказав Садовий.
Сьогодні, 18 квітня, близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих. Наймолодшому загиблому - 30 років.
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