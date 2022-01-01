Від ракетного обстрілу у Львові постраждав трирічний переселенець з Харкова. ВІДЕО

Від ракетного обстрілу у Львові постраждав трирічний переселенець з Харкова. ВІДЕО
Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Артем. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає.

"Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати", - сказав Садовий.

Сьогодні, 18 квітня, близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих. Наймолодшому загиблому - 30 років.


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Теги: Львів, обстріл, поранені
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