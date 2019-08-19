На Волині п'яного 37-річного водія ВАЗ намагалися тричі відкупити батьки. ФОТО

На Волині п'яного 37-річного водія ВАЗ намагалися тричі відкупити батьки. ФОТО
На Волині поліція затримала 37-річного водія ВАЗ, який був у стані алкогольного сп'яніння. На місце прибули батько і матір водія, які намагалися підкупити правоохоронців.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Під час патрулювання у селищі Благодатне співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль ВАЗ 21104.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний місцевий мешканець з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Освідування показало результат – 3,2 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму 0,2 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів до поліцейських підійшов батько порушника та запропонував їм неправомірну вигоду 50 євро й залишив купюру в салоні службового авто. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу.

Проте це не зупинило чоловіка, вдруге наполегливо «вирішити питання» він вже намагався з оперативником, котрий прибув у складі групи, поклавши 100 доларів США у бронежилет правоохоронця.

Коли й це не дало результату, за справу взялася матір правопорушника. Незважаючи на неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за дачу хабаря, 100 доларів США вона поклала на коліна слідчому.

Усі факти правопорушень задокументовано за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Відтепер чоловікові та жінці загрожує кримінальна відповідальність та від двох до чотирьох років позбавлення волі. Також за нетверезе водіння відповідатиме і керманич авто. Відповідно до ст. 130 йому доведеться сплатити 17 000 грн штрафу і його позбавлять права керування транспортним засобом на 1 рік, автівку правоохоронці вилучили. Рішення прийматиме суд.
На Волині п'яного 37-річного водія ВАЗ намагалися тричі відкупити батьки. ФОТО
На Волині п'яного 37-річного водія ВАЗ намагалися тричі відкупити батьки. ФОТО
На Волині п'яного 37-річного водія ВАЗ намагалися тричі відкупити батьки. ФОТО

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Теги: ВАЗ, алкоголь, водій, поліція
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