На Вербну неділю парафіяни ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ

На Вербну неділю парафіяни ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
17 квітня під час святкового богослужіння у храмі села Чорніїв Волинської області віряни прийняли рішення приєднатися до ПЦУ.

Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади у фейсбуці.

«З нагоди відзначення входження Ісуса Христа в Єрусалим у храмі села Чорніїв проведено святкове богослужіння за участю парафіян, якими було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України», – йдеться у дописі.

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Теги: ПЦУ, перехід, церква, Чорніїв
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