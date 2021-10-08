На Вербну неділю парафіяни ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 11:57
17 квітня під час святкового богослужіння у храмі села Чорніїв Волинської області віряни прийняли рішення приєднатися до ПЦУ.
Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади у фейсбуці.
«З нагоди відзначення входження Ісуса Христа в Єрусалим у храмі села Чорніїв проведено святкове богослужіння за участю парафіян, якими було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади у фейсбуці.
«З нагоди відзначення входження Ісуса Христа в Єрусалим у храмі села Чорніїв проведено святкове богослужіння за участю парафіян, якими було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
18 квітня гуманітарних коридорів не буде через обстріли
Сьогодні, 12:25
Під Києвом відкрили ще одну переправу
Сьогодні, 12:13
На Вербну неділю парафіяни ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 11:57
Росія вже втратила у війні 20 600 вояк та майже 800 танків
Сьогодні, 11:28
Волинські піротехніки розміновують Чернігівщину
Сьогодні, 11:12
Медіа