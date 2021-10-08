На Вербну неділю парафіяни ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ





Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади у фейсбуці.



«З нагоди відзначення входження Ісуса Христа в Єрусалим у храмі села Чорніїв проведено святкове богослужіння за участю парафіян, якими було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 квітня під час святкового богослужіння у храмі села Чорніїв Волинської області віряни прийняли рішення приєднатися до ПЦУ.Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади у фейсбуці.«З нагоди відзначення входження Ісуса Христа в Єрусалим у храмі села Чорніїв проведено святкове богослужіння за участю парафіян, якими було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України», – йдеться у дописі.

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