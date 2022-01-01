У Луцьку для переселенців організували клуб дозвілля. ВІДЕО





Для дітей молодшого віку влаштовують ігри і навчальні майстер-класи, – розповіла Ольга Іванюк.



У спортзалі університету збираються мами з різних куточків України на заняття фітнесом приходять двічі на тиждень. Для них проводять заняття з фітболом.



"Зараз війна в країні і всі ми повинні бути сильними. Силу і здоров’я нам дає спорт. Тому в університеті було прийнято таку програму для мам, які хочуть займатись, але мають діток і не мають на кого їх лишити", – зазначила викладачка.



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Спорт потрібен не лише для фізичного здоров’я, але і для гарного настрою, адже хвилювання через війну є і у дорослих, і у дітей, говорить Маргарита Кизим. Жінка приїхала до Луцька з міста Лиман Донецької області.







"Слов’янськ, Рубіжне, це від нас 20 кілометрів, це все було чути. У дітей вже був просто стрес. Чоловіки наші там усі залишились, робота поки що у них там є. А ми приїхали, хотіли своїх дітей зберегти, відвезти від того жахіття", – розповіла переселенка. Жінка додала: облаштуватися у Луцьку її з дітьми допомагають волонтери.



Поки мами займаються спортом, діти вивчають географію України та рослинництво. Їх зокрема розповідають про історію Волині, знайомлять з місцевими звичаями.







На кожну зустріч клубу приходять 10-20 дітей з батьками, – каже координаторка занять Валентина Вітюк. З її слів, усі заняття для переселенців безплатні і тривають орієнтовно дві години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для переселенок з дітьми у Луцьку організували клуб дозвілля. Викладачі і студенти Волинського університету імені Лесі Українки проводять в клубі заняття з фітнесу для мам і підлітків.Для дітей молодшого віку влаштовують ігри і навчальні майстер-класи, – розповіла Суспільному викладачка факультету фізичної культуриУ спортзалі університету збираються мами з різних куточків України на заняття фітнесом приходять двічі на тиждень. Для них проводять заняття з фітболом."Зараз війна в країні і всі ми повинні бути сильними. Силу і здоров’я нам дає спорт. Тому в університеті було прийнято таку програму для мам, які хочуть займатись, але мають діток і не мають на кого їх лишити", – зазначила викладачка.Спорт потрібен не лише для фізичного здоров’я, але і для гарного настрою, адже хвилювання через війну є і у дорослих, і у дітей, говорить. Жінка приїхала до Луцька з міста Лиман Донецької області."Слов’янськ, Рубіжне, це від нас 20 кілометрів, це все було чути. У дітей вже був просто стрес. Чоловіки наші там усі залишились, робота поки що у них там є. А ми приїхали, хотіли своїх дітей зберегти, відвезти від того жахіття", – розповіла переселенка. Жінка додала: облаштуватися у Луцьку її з дітьми допомагають волонтери.Поки мами займаються спортом, діти вивчають географію України та рослинництво. Їх зокрема розповідають про історію Волині, знайомлять з місцевими звичаями.На кожну зустріч клубу приходять 10-20 дітей з батьками, – каже координаторка занять. З її слів, усі заняття для переселенців безплатні і тривають орієнтовно дві години.

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