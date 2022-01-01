Місто стоїть: Шмигаль про оборону Маріуполя
Сьогодні, 20:05
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що захисники Маріуполя відкинули ультиматум росіян про здачу в полон – вони продовжують оборону міста.
Про це він розповів в інтерв'ю ABC, пише Суспільне.
"Місто стоїть", – сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що окупанти не змогли захопити жодне велике українське місто.
"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", – наголосив він.
Глава уряду додав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.
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Про це він розповів в інтерв'ю ABC, пише Суспільне.
"Місто стоїть", – сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що окупанти не змогли захопити жодне велике українське місто.
"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", – наголосив він.
Глава уряду додав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.
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