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Місто стоїть: Шмигаль про оборону Маріуполя

Місто стоїть: Шмигаль про оборону Маріуполя
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що захисники Маріуполя відкинули ультиматум росіян про здачу в полон – вони продовжують оборону міста.

Про це він розповів в інтерв'ю ABC, пише Суспільне.

"Місто стоїть", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що окупанти не змогли захопити жодне велике українське місто.

"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", – наголосив він.

Глава уряду додав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.

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Теги: Росія, Україна, війна
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