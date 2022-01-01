Росіяни обстріляли центр міста Золоте на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених





Про це Сергій Гайдай.



"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи - снаряди пройшли навиліт. Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині: відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.Про це повідомив голова Луганської ОВА"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи - снаряди пройшли навиліт. Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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