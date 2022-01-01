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Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога

Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
16 квітня Збройні сили знешкодили 13 повітряних ворожих цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах", - йдеться у повідомленні.

Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:

- один літак;
- один вертоліт;
- 5 безпілотних літальних апаратів;
- 6 крилатих ракет.

Нагадаємо, під ранок 16 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети на Львівщині. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

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Теги: ракети, повітряні цілі, літак, ворог
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