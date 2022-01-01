Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
Сьогодні, 01:21
16 квітня Збройні сили знешкодили 13 повітряних ворожих цілей.
Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах", - йдеться у повідомленні.
Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:
- один літак;
- один вертоліт;
- 5 безпілотних літальних апаратів;
- 6 крилатих ракет.
Нагадаємо, під ранок 16 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети на Львівщині. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.
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Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах", - йдеться у повідомленні.
Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:
- один літак;
- один вертоліт;
- 5 безпілотних літальних апаратів;
- 6 крилатих ракет.
Нагадаємо, під ранок 16 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети на Львівщині. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.
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