Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога





Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах", - йдеться у повідомленні.



Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:



- один літак;

- один вертоліт;

- 5 безпілотних літальних апаратів;

- 6 крилатих ракет.



Нагадаємо, під ранок 16 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети на Львівщині. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 квітня Збройні сили знешкодили 13 повітряних ворожих цілей.Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ."Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах", - йдеться у повідомленні.Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:- один літак;- один вертоліт;- 5 безпілотних літальних апаратів;- 6 крилатих ракет.Нагадаємо, під ранок 16 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

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