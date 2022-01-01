У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети





Про це повідомляє



«Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна», - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.



Згідно з попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.



«Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно», - уточнюють в повідомленні.



Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються.



Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив які райони міста постраждаи від уламків.



«Внаслідок падіння ракет у чотирьох житлових будинках Заводського району та в одній із шкіл Шевченківського району розбилися вікна», - повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили ППО збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків у місті постраждала жінка, її госпіталізували.Про це повідомляє прес-центр Запорізької ОВА.«Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна», - йдеться в повідомленні.Як зазначається, наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.Згідно з попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.«Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно», - уточнюють в повідомленні.Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються.Пізніше секретар Запорізької міської радиповідомив які райони міста постраждаи від уламків.«Внаслідок падіння ракет у чотирьох житлових будинках Заводського району та в одній із шкіл Шевченківського району розбилися вікна», - повідомив він.

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