У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети

У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Сили ППО збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків у місті постраждала жінка, її госпіталізували.

Про це повідомляє прес-центр Запорізької ОВА.

«Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

Згідно з попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.

«Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно», - уточнюють в повідомленні.

Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються.

Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив які райони міста постраждаи від уламків.

«Внаслідок падіння ракет у чотирьох житлових будинках Заводського району та в одній із шкіл Шевченківського району розбилися вікна», - повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ППО, Запоріжжя, ракети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Сьогодні, 22:10
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 21:49
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Сьогодні, 21:29
ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі
Сьогодні, 21:07
В ОРДЛО мобілізують підлітків: серед неповнолітніх є загиблі
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
Ракетні удари вночі по Волині і Рівненщині наносили бойові винищувачі з Білорусі Ракетні удари вночі по Волині і Рівненщині наносили бойові винищувачі з Білорусі
05 квітень, 10:03
Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
26 березень, 22:08
Через ракетний удар під Полтавою загинула людина Через ракетний удар під Полтавою загинула людина
Сьогодні, 08:46
Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети
15 квітень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Сьогодні, 22:10
 0
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 21:49
 0
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Сьогодні, 21:29
 0
ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі
Сьогодні, 21:07
 0
В ОРДЛО мобілізують підлітків: серед неповнолітніх є загиблі
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8