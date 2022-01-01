Окупанти розсилають комп’ютерні віруси в месенджерах нібито від імені СБУ

Окупанти розсилають комп’ютерні віруси в месенджерах нібито від імені СБУ
Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.

Про це інформують у пресслужбі СБУ.

Використовують для листування популярні меседжери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.

Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

Тому українців закликають уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.

Не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб. Одразу видаляйте таке листування. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.
Окупанти розсилають комп’ютерні віруси в месенджерах нібито від імені СБУ

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Теги: СБУ, віруси, месенждери, листування
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