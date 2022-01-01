Окупанти розсилають комп’ютерні віруси в месенджерах нібито від імені СБУ





Про це



Використовують для листування популярні меседжери.



У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.



Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.



Тому українців закликають уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.



Не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб. Одразу видаляйте таке листування. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.Про це інформують у пресслужбі СБУ.Використовують для листування популярні меседжери.У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.Тому українців закликають уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.Не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб. Одразу видаляйте таке листування. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.

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