На війні з Росією загинув 21 медійник

На війні з Росією загинув 21 медійник
Комітет з питань свободи слова повідомив про 21 випадок загибелі представників медіа від початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"Вимагаємо світової реакції на злочини, які творять російські окупанти в Україні, зокрема й на знищення представників вільних медіа. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності!", - наголосили у комітеті.

Представники Комітету з питань свободи слова закликають правоохоронні органи ретельно документувати злочини проти журналістів.

На жаль, від 24 лютого цього року від рук окупантів загинули:

1. П’єр Закжевськи

2. Олександра Кувшинова

3. Олександр Литкін

4. Павло Лі

5. Сергій Пущенко

6. Євген Сакун

7. Брент Ентоні Рено

8. Оксана Бауліна

9. Ділєрбек Шакіров

10. Віктор Дєдов

11. Віктор Дудар

12. Лілія Гумянова

13. Юрій Олійник

14. Олег Якунін

15. Максим Левін

16. Мантас Кведаравічус

17. Сергій Заїковський

18. Денис Котенко

19. Євген Баль

20. Роман Нежиборець

21. Зореслав Замойський

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Теги: преса, загинули, війна, Росія
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