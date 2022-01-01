«Волиньгаз»: «Кошти за розподіл газу – підтримка економіки та енергетичної безпеки регіону»

«Волиньгаз»: «Кошти за розподіл газу – підтримка економіки та енергетичної безпеки регіону»
АТ «Волиньгаз» просить споживачів блакитного палива передати показники газу лічильника своєї оселі.

Показання лічильника потрібно надіслати з 1 по 5 число відповідно до Кодексу газорозподільних мереж. Вчасна передача показників – оплата за лише фактично спожитий газ, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Споживачі можуть обрати зручний онлайн-сервіс:

- Особистий кабінет - https://cutt.ly/iO9ZpbQ

- Мобільний додаток:

iOS - http://surl.li/bcptr

Android - http://surl.li/bcptv

Viber-бот - https://chats.viber.com/7104ua

Telegram-бот - https://t.me/ua7104_bot

Клієнтські простори 104.ua у Волинській області працюють з 8:00 до 17:00 год, окрім вихідних. Фахівці консультують споживачів з усіх газових питань.

Зауважимо, що АТ «Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури, не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області понад 250 тис споживачів газу та біля 4 тис підприємств та організацій різних форм власності.

Завдяки надходженню коштів за безперебійно отримані послуги з розподілу газу АТ «Волиньгаз» цілодобово працює умовах воєнного стану.

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Теги: Волиньгаз, показники лічильника
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