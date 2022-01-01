В Одесі пролунав потужний вибух





Про це повідомляє



"В Одесі пролунав потужний вибух", - йдеться в повідомленні.



Повідомлення про вибухи з'явились майже відразу після сигналу про повітряну тривогу в області – близько 18.30.



Також в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, яка розпочалася о 22:00 1 травня й закінчиться о 5:00 3 травня. Жорсткі обмеження ввели через події 2 травня у 2014 році.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одесі пролунав потужний вибух. Деталі встановлюються.Про це повідомляє Суспільне Одеса "В Одесі пролунав потужний вибух", - йдеться в повідомленні.Повідомлення про вибухи з'явились майже відразу після сигналу про повітряну тривогу в області – близько 18.30.Також в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, яка розпочалася о 22:00 1 травня й закінчиться о 5:00 3 травня. Жорсткі обмеження ввели через події 2 травня у 2014 році.

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