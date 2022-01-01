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В Одесі пролунав потужний вибух

В Одесі пролунав потужний вибух
В Одесі пролунав потужний вибух. Деталі встановлюються.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

"В Одесі пролунав потужний вибух", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про вибухи з'явились майже відразу після сигналу про повітряну тривогу в області – близько 18.30.

Також в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, яка розпочалася о 22:00 1 травня й закінчиться о 5:00 3 травня. Жорсткі обмеження ввели через події 2 травня у 2014 році.

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Теги: Росія, Україна, війна
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