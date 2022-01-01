В Одесі пролунав потужний вибух
Сьогодні, 19:13
В Одесі пролунав потужний вибух. Деталі встановлюються.
Про це повідомляє Суспільне Одеса.
"В Одесі пролунав потужний вибух", - йдеться в повідомленні.
Повідомлення про вибухи з'явились майже відразу після сигналу про повітряну тривогу в області – близько 18.30.
Також в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, яка розпочалася о 22:00 1 травня й закінчиться о 5:00 3 травня. Жорсткі обмеження ввели через події 2 травня у 2014 році.
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Про це повідомляє Суспільне Одеса.
"В Одесі пролунав потужний вибух", - йдеться в повідомленні.
Повідомлення про вибухи з'явились майже відразу після сигналу про повітряну тривогу в області – близько 18.30.
Також в Одесі запровадили тривалу комендантську годину, яка розпочалася о 22:00 1 травня й закінчиться о 5:00 3 травня. Жорсткі обмеження ввели через події 2 травня у 2014 році.
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