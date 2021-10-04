Волинський студент назбирав у Німеччині 5 тонн гуманітарної допомоги і привіз її до Луцька біженцям. ВІДЕО





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Тарас навчається в одному з німецьких вишів. З початком повномасштабної війни в Україні, розповідає, взявся волонтерити. Згодом виникла ідея поїхати в Німеччину і там разом із друзями у міру можливості зібрати найнеобхідніше для українців.



«Навчаюся в місті біля Гановера. Там я спочатку зробив збір допомоги, в університеті нам це дозволили, і наступні 4 дні я збирав у грузинському ресторані, де працював. І там дозволили збирати з 10-ї до 15-ї кожен день», – розповів студент.



Юнак сконтактував з волонтерами Луцького центру допомоги переселенцям, аби скласти список потреб і завдяки спільній роботі доставити вантаж на Волинь.



Інформація швидко розійшлася серед німців, і за кілька тижнів вдалося назбирати 5 тонн гуманітарної допомоги.



«Бачимо, що дуже багато є дитячих речей, дитячих колясок, того, що якраз і потребують, бо сім’ї приїжджають і не мають можливості взяти найнеобхідніше для дитини, бо проходили або зеленими коридорами, або поспіхом збиралися», – каже очільниця міського управління соціальних служб Ліна Галан.



Є тут також засоби гігієни, посуд, іграшки, постіль і навіть електрична техніка. Через свята вантаж дещо затримався в дорозі, втім нині все вже на місці. Волонтери посортують допомогу і відправлять сім’ям, деякі речі залишать у центрі. Тарас же каже, що на цьому зупинятися не збирається.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молодик із села Небіжка Луцького району привіз на Волинь 5 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини. Він – студент одного з тамтешніх університетів, тож разом із небайдужими людьми зумів зібрати найнеобхідніше для українців, які постраждали від ворожих обстрілів та бомбардувань.Про це пише 12 канал навчається в одному з німецьких вишів. З початком повномасштабної війни в Україні, розповідає, взявся волонтерити. Згодом виникла ідея поїхати в Німеччину і там разом із друзями у міру можливості зібрати найнеобхідніше для українців.«Навчаюся в місті біля Гановера. Там я спочатку зробив збір допомоги, в університеті нам це дозволили, і наступні 4 дні я збирав у грузинському ресторані, де працював. І там дозволили збирати з 10-ї до 15-ї кожен день», – розповів студент.Юнак сконтактував з волонтерами Луцького центру допомоги переселенцям, аби скласти список потреб і завдяки спільній роботі доставити вантаж на Волинь.Інформація швидко розійшлася серед німців, і за кілька тижнів вдалося назбирати 5 тонн гуманітарної допомоги.«Бачимо, що дуже багато є дитячих речей, дитячих колясок, того, що якраз і потребують, бо сім’ї приїжджають і не мають можливості взяти найнеобхідніше для дитини, бо проходили або зеленими коридорами, або поспіхом збиралися», – каже очільниця міського управління соціальних службЄ тут також засоби гігієни, посуд, іграшки, постіль і навіть електрична техніка. Через свята вантаж дещо затримався в дорозі, втім нині все вже на місці. Волонтери посортують допомогу і відправлять сім’ям, деякі речі залишать у центрі. Тарас же каже, що на цьому зупинятися не збирається.

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