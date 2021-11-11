Хлопчик – досі в лікарні: що відомо про будівлю у Луцьку, де травмувалися діти





Про це розповіла Інна Остапович.



Під час обвалу травмувалася ще одна дитина, але школяра не госпіталізовували.



"Вони гралися там і обвалився верх будівлі, ще один хлопчик має садна голови та коліна, а тертій без травм. Батькам наголосили, щоб діти дотримувалися правил безпеки, бо вони несуть пряму відповідальність за їх життя і здоров'я", – зазначила Інна Остапович.



Будівля, де травмувалися діти, знаходиться на вулиці Володимирській. Це територія колишньої військової частини, яку передали Волинському національному університету імені Лесі Українки.



Як розповів проректор вишу Анатолій Федонюк, приміщення, де гралися діти – під охороною.



"Об'єкт досить великий, можливо трохи недостатньо охорони, будівлі не в ідеальному стані. Так, як об'єкт загороджений, офіційного доступу до нього немає, то вважаємо, що потрапили туди люди несанкціоновано", – каже проректор.



Зі слів Анатолія Федонюка в колишніх казармах планували будувати студентське містечко, але коштів на це нині немає.



Нагадаємо, що 29 квітня у Луцьку діти гралися на одному із покинутих старих приміщень і там

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одинадцятирічний хлопчик, який травмувався у Луцьку під час обвалу закинутого приміщення, досі в лікарні. У дитини струс та травма.Про це розповіла Суспільному начальниця сектору ювенальної превенціїПід час обвалу травмувалася ще одна дитина, але школяра не госпіталізовували."Вони гралися там і обвалився верх будівлі, ще один хлопчик має садна голови та коліна, а тертій без травм. Батькам наголосили, щоб діти дотримувалися правил безпеки, бо вони несуть пряму відповідальність за їх життя і здоров'я", – зазначила Інна Остапович.Будівля, де травмувалися діти, знаходиться на вулиці Володимирській. Це територія колишньої військової частини, яку передали Волинському національному університету імені Лесі Українки.Як розповів проректор вишу, приміщення, де гралися діти – під охороною."Об'єкт досить великий, можливо трохи недостатньо охорони, будівлі не в ідеальному стані. Так, як об'єкт загороджений, офіційного доступу до нього немає, то вважаємо, що потрапили туди люди несанкціоновано", – каже проректор.Зі слів Анатолія Федонюка в колишніх казармах планували будувати студентське містечко, але коштів на це нині немає.Нагадаємо, що 29 квітня у Луцьку діти гралися на одному із покинутих старих приміщень і там трапився обвал

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