На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали
Сьогодні, 12:15
Вчора, 29 квітня, на Волині діти гралися на одному із покинутих старих приміщень і там трапився обвал.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, на місці події вже працювали медики.
Як з'ясувалося, троє неповнолітніх осіб гуляли в закинутому приміщенні, яке знаходиться в аварійному стані, і там трапився обвал бетоної плити, біля якої перебували діти.
Поспілкувавшись із учасником події він повідомив, що після обвалу зник його друг.
Поліцейські почали оглядати територію, щоб знайти дитину. У результаті її знайшли. 10-річний хлопець мав пораненення нижньої кінцівки та повідомив, що у нього болить голова.
Його оперативно передали у руки медиків для надання першої медичної допомоги.
Згодом його і 11-річного друга шпиталізували до медичного закладу.
Третій неповнолітній учасник події був неушкодженим та перебував удома.
На місці події також працювала СОГ Луцького районного управління поліції та ДСНС.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, на місці події вже працювали медики.
Як з'ясувалося, троє неповнолітніх осіб гуляли в закинутому приміщенні, яке знаходиться в аварійному стані, і там трапився обвал бетоної плити, біля якої перебували діти.
Поспілкувавшись із учасником події він повідомив, що після обвалу зник його друг.
Поліцейські почали оглядати територію, щоб знайти дитину. У результаті її знайшли. 10-річний хлопець мав пораненення нижньої кінцівки та повідомив, що у нього болить голова.
Його оперативно передали у руки медиків для надання першої медичної допомоги.
Згодом його і 11-річного друга шпиталізували до медичного закладу.
Третій неповнолітній учасник події був неушкодженим та перебував удома.
На місці події також працювала СОГ Луцького районного управління поліції та ДСНС.
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