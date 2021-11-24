На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали

На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали
Вчора, 29 квітня, на Волині діти гралися на одному із покинутих старих приміщень і там трапився обвал.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши за вказаною адресою, на місці події вже працювали медики.

Як з'ясувалося, троє неповнолітніх осіб гуляли в закинутому приміщенні, яке знаходиться в аварійному стані, і там трапився обвал бетоної плити, біля якої перебували діти.

Поспілкувавшись із учасником події він повідомив, що після обвалу зник його друг.

Поліцейські почали оглядати територію, щоб знайти дитину. У результаті її знайшли. 10-річний хлопець мав пораненення нижньої кінцівки та повідомив, що у нього болить голова.

Його оперативно передали у руки медиків для надання першої медичної допомоги.

Згодом його і 11-річного друга шпиталізували до медичного закладу.
Третій неповнолітній учасник події був неушкодженим та перебував удома.

На місці події також працювала СОГ Луцького районного управління поліції та ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, діти, закинута будівля, обвал, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Безвісти зниклу 15-річну волинянку знайшли на Одещині
Сьогодні, 12:20
На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали
Сьогодні, 12:15
Для в’їзду до Польщі автомобілістам знову треба мати «Зелену картку»
Сьогодні, 11:25
На Ізюмському напрямку нацгвардійці знищили понад 30 одиниць російської техніки
Сьогодні, 10:49
У Луцьку чоловік побив службову особу: його затримали
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей
03 лютий, 19:28
У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19 У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19
24 листопад, 2021, 18:56
Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин
28 липень, 2021, 16:13
У Луцьку пізно ввечері патрульні виявили трьох дітей, які гуляли без нагляду батьків У Луцьку пізно ввечері патрульні виявили трьох дітей, які гуляли без нагляду батьків
11 червень, 2021, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Безвісти зниклу 15-річну волинянку знайшли на Одещині
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали
Сьогодні, 12:15
 0
Для в’їзду до Польщі автомобілістам знову треба мати «Зелену картку»
Сьогодні, 11:25
 0
На Ізюмському напрямку нацгвардійці знищили понад 30 одиниць російської техніки
Сьогодні, 10:49
 0
У Луцьку чоловік побив службову особу: його затримали
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8