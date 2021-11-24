На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали

Вчора, 29 квітня, на Волині діти гралися на одному із покинутих старих приміщень і там трапився обвал.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши за вказаною адресою, на місці події вже працювали медики.Як з'ясувалося, троє неповнолітніх осіб гуляли в закинутому приміщенні, яке знаходиться в аварійному стані, і там трапився обвал бетоної плити, біля якої перебували діти.Поспілкувавшись із учасником події він повідомив, що після обвалу зник його друг.Поліцейські почали оглядати територію, щоб знайти дитину. У результаті її знайшли. 10-річний хлопець мав пораненення нижньої кінцівки та повідомив, що у нього болить голова.Його оперативно передали у руки медиків для надання першої медичної допомоги.Згодом його і 11-річного друга шпиталізували до медичного закладу.Третій неповнолітній учасник події був неушкодженим та перебував удома.На місці події також працювала СОГ Луцького районного управління поліції та ДСНС.