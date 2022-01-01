У Харкові окупанти вгатили по лікарні та житлових будинках

У Харкові окупанти вгатили по лікарні та житлових будинках
У ніч проти 30 квітня російські загарбники обстріляли Харків. Цього разу ворожі снаряди влучили у міську лікарню, а також житлові будинки.

Про це інформують у ДСНС.

Окупанти обстріляли житлові квартали, лікарню, а також промислову зону Немишлянського району Харкова. Ворожі удари стали причиною того, що у двох дев'ятиповерхівках горіли квартири.

Рятувальники зазначають, що в одній з квартир виявили чоловіка. Його поранило внаслідок ворожого удару. Постраждалого відразу ж госпіталізували до міської лікарні.

Один медичний заклад Харкова теж постраждав від атаки окупантів. Відомо про те, що обстріл став причиною часткового руйнування бетонних конструкцій, а також віконних рам технічного поверху лікарні. Крім того, на п'ятому поверсі виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швиденько ліквідувати. Внаслідок удару по лікарні жодних постраждалих і жертв не виявили.

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Теги: Харків, житлові будинки, лікарня, ворожі удари, ракети, Росія, війна
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