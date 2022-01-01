У Харкові окупанти вгатили по лікарні та житлових будинках





Про це



Окупанти обстріляли житлові квартали, лікарню, а також промислову зону Немишлянського району Харкова. Ворожі удари стали причиною того, що у двох дев'ятиповерхівках горіли квартири.



Рятувальники зазначають, що в одній з квартир виявили чоловіка. Його поранило внаслідок ворожого удару. Постраждалого відразу ж госпіталізували до міської лікарні.



Один медичний заклад Харкова теж постраждав від атаки окупантів. Відомо про те, що обстріл став причиною часткового руйнування бетонних конструкцій, а також віконних рам технічного поверху лікарні. Крім того, на п'ятому поверсі виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швиденько ліквідувати. Внаслідок удару по лікарні жодних постраждалих і жертв не виявили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 30 квітня російські загарбники обстріляли Харків. Цього разу ворожі снаряди влучили у міську лікарню, а також житлові будинки.Про це інформують у ДСНС.Окупанти обстріляли житлові квартали, лікарню, а також промислову зону Немишлянського району Харкова. Ворожі удари стали причиною того, що у двох дев'ятиповерхівках горіли квартири.Рятувальники зазначають, що в одній з квартир виявили чоловіка. Його поранило внаслідок ворожого удару. Постраждалого відразу ж госпіталізували до міської лікарні.Один медичний заклад Харкова теж постраждав від атаки окупантів. Відомо про те, що обстріл став причиною часткового руйнування бетонних конструкцій, а також віконних рам технічного поверху лікарні. Крім того, на п'ятому поверсі виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швиденько ліквідувати. Внаслідок удару по лікарні жодних постраждалих і жертв не виявили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію